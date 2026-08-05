Chissà se la presenza congiunta in tribuna di Ryan Friedkin, John Galantic e di Michael Gandler, avrà rassicurato Gasperini. Perché al di là dei toni cauti e frenati davanti ai microfoni, Gian Piero inizia ad essere sempre più perplesso davanti ai giorni che passano senza arrivi dal mercato. Di certo tra le trattative che non decollano e la Roma che fatica almeno per un tempo anche contro il Newport County - squadra a dir poco modesta, classificatasi ventesima nella passata stagione in League 2 - c'è poco da stare allegri. Quattro reti (Hermoso, Castro su rigore, Koulierakis e Soulé) con le quali la Roma alla fine si sbarazza dei gallesi (a segno con Kyle). Non si tratta però di vincere o perdere. I problemi sono altri. Basterebbe - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - infatti leggere la formazione schierata ieri dai giallorossi per capire come questo empasse sul mercato stia condizionando il lavoro estivo. Per la seconda amichevole consecutiva, quindi, il tecnico dispone la Roma con il trequartista dietro le due punte. Quasi un obbligo per poi dar vita nella ripresa a rotazioni che non stravolgano l'assetto della squadra. La Roma è completa soltanto in difesa dove cambiano gli interpreti ma il reparto è quello. Per il resto è tutto in alto mare.