La Roma non molla Cacciamani. E Cairo valuta il miglior prodotto recente del vivaio, decollato nella scorsa stagione in prestito alla Juve Stabia con Ignazio Abate, almeno una quindicina di milioni. Il presidente granata sta seguendo direttamente le trattative, non è Petrachi a gestire in prima fila la questione. Gasperini ha indicato in Cacciamani un elemento più che mai gradito per occupare il ruolo (vacante) di vice Wesley. E il ds della Roma, D'Amico, si era già mosso una settimana fa, quando aveva fatto circolare le prime valutazioni e le prime offerte informali. A cui Cairo aveva detto no. La Roma aveva proposto una decina di milioni, con la variabile dei bonus, dopo i primi sondaggi a quota 7 milioni. Adesso, in questi ultimi due giorni, si sono registrati nuovi contatti diretti e indiretti. E nuovi incontri sono possibili anche nella giornata odierna, come riportato da Marco Bonetto su Tuttosport. chiede almeno 15 milioni (a sua volta fa circolare valutazioni anche più alte, a quota 20 milioni). Il Torino non ha mai dichiarato incedibile Cacciamani. E lo sa bene anche Abate, che nella scorsa settimana era tornato a chiedere spiegazioni e aggiornamenti sulla questione. Per Abate, Cacciamani è un elemento fondamentale.