Quando le cose si complicano, servono le alternative. Ed ecco allora pronto il piano B. Solo che in questo caso anche l'alternativa non è facile da raggiungere. Anzi. Insomma, la Roma sulla questione dell'esterno di fascia si sta incartando, con il Feyenoord che non ha accettato l'offerta presentata per Givairo Read e l'Atletico Madrid che ha fatto poi lo stesso per Nahuel Molina. Già, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, perché la novità di ieri è proprio il piano B, il terzino argentino alle dipendenze di Diego Simeone. Che poi un piano B in realtà non è, visto che Molina era stato già cercato dai giallorossi. Il Feyenoord ha respinto l’offerta, giallorossa di 29,5 milioni totali per Read, offerta comprensiva però di 4,5 milioni di bonus. Gli olandesi per cedere il loro laterale destro chiedono invece 30 milioni di euro, ma garantiti, senza alcun bonus. D'Amico al momento non intende andare oltre. per l'argentino un'offerta ufficiale all'Atletico Madrid di prestito con obbligo di riscatto a 17 milioni di euro (bonus inclusi). Solo che anche questa offerta non è al momento sufficiente, con i colchoneros che hanno fatto sapere che per cedere il giocatore servono invece 20 milioni. A Madrid sostengono questo: se dobbiamo rinunciarci e fare un sacrificio, almeno che ne valga la pena. E anche lo stesso Molina (che a novembre scorso è stato in vacanza per qualche giorno con la famiglia proprio nella Capitale) ha chiesto uno stipendio che la Roma non ha ancora soddisfatto, (con il giocatore che in Spagna guadagna circa 2,5 milioni di euro e in giallorosso ne vorrebbe se non uno in più). Portare in giallorosso Molina vuol dire infatti risparmiare 10-12 milioni di cartellino rispetto all'olandese. i soldi che a Trigoria risparmieranno eventualmente da questa operazione verranno poi dirottati sull'altro esterno, quello offensivo. E in particolare su Antonio Nusa, ma il Lipsia continua a chiedere 60 milioni.