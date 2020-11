Gioca Mayoral ma Dzeko parte con la squadra

Edin Dzeko è tornato. Ieri, a quattro anni dalla sua prima tripletta in giallorosso realizzata in Europa League contro il Viktoria Plzen, festeggiata dalla Roma sui social network, il centravanti ha ricominciato ad allenarsi con i compagni dopo la positività al Covid riscontrata il 6 novembre, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Edin oggi partirà con la squadra per la Romania, ma non giocherà titolare. Fonseca darà fiducia a Borja Mayoral, che dopo la doppietta realizzata all’Olimpico nel match di andata si è sbloccato anche in campionato e sta entrando sempre meglio nei meccanismi offensivi della squadra.

Dzeko partirà dalla panchina, ma quasi certamente il tecnico portoghese lo manderà in campo a partita in corso per ritrovare i minuti nelle gambe in vista di domenica a Napoli..