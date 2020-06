Giallorossi, in casa 21 punti. Dzeko, caccia a Manfredini

Ecco i numeri con cui la Roma riparte contro la Sampdoria, 115 giorni dopo aver vinto 4-3 a Cagliari il 1° marzo. 4 le reti segnate in entrambi gli ultimi 2 incontri, perché il penultimo era finito 4-0 col Lecce, come riporta il Corriere della Sera.

La Roma non segnava almeno 4 gol in 2 partite consecutive dal 2015; e non arriva a 3 dal 2004, quando vinse 6-0 col Siena, 4-1 a Parma e 4-1 anche con l’Inter. 8 gli anni passati dall’ultimo pareggio all’Olimpico con la Sampdoria: quell’1-1 del 2012, gol di Totti e Munari, è l’unica X degli ultimi 15 incontri a Roma, Coppa Italia compresa.

Il resto del bilancio: 11 successi giallorossi e 3 blucerchiati. 16 i gol in serie A di Pellegrini: il primo l’ha segnato proprio alla Sampdoria, nel 2015, vincendo 3-1 a Marassi col Sassuolo. 21 i punti della Roma in casa, meno dei 24 conquistati in trasferta nelle stesse 13 partite. 79 le partite di Ranieri con la Roma in serie A: 6 da giocatore, nel 1973/74 a 22 anni, poi 73 da tecnico in 3 diversi campionati tra il 2009 e il 2019.

Sono 102 i gol di Dzeko: gliene mancano 2 per agganciare Manfredini al 5° posto della classifica all time giallorossa. Alla Samp ha segnato 4 gol consecutivi fra il 2016 e il 2018, compreso uno in Coppa Italia, restando a secco nelle 4 partite successive.