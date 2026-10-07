Dopo tre giorni di riposo, i cancelli di Trigoria si sono riaperti ieri pomeriggio e la Roma ha cominciato così a preparare la sfida al Como, che domenica segnerà la ripresa del campionato. Per parlare di lotta scudetto è ancora presto. L’ha detto in ogni modo, durante questa lunga sosta, Gasperini, che per il momento vuole allontanare dalla sua Roma il ruolo di anti-Inter: "Si può parlare concretamente di obiettivi soltanto dopo 20 giornate. L'Inter è la più forte, noi dobbiamo pensare a migliorarci ogni giorno". E allora, più che la sfida a distanza con Chivu, Gasperini deve provare a vincere la corsa contro se stesso, tentando nell’impresa non banale di alzare l’asticella rispetto al terzo posto di un anno fa. E guardando all'avvio dello scorso campionato, in effetti, la Roma in queste prime cinque giornate è già riuscita a fare meglio. Non tanto a livello di punti, quanto nel peso specifico dei punti fatti. Storicamente, il limite di questo gruppo, tante volte incensato da Gasperini per atteggiamenti, è stato rappresentato dal rendimento negli scontri diretti. Negli ultimi anni - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - le gioie romaniste nei big match sono state merce rara. Proprio contro il Como, all'Olimpico, un anno fa arrivarono tre dei sette punti totali che la Roma riuscì a raccogliere contro le prime sette — sei, esclusa la Roma — classificate. Già in questo primo segmento di campionato, però, il rendimento è migliorato: nelle sfide casalinghe contro Inter e Atalanta i giallorossi hanno conquistato 4 punti, rispetto al solo punto raccolto contro la Dea dodici mesi fa.