"Se mi date questi giocatori, poi io li faccio giocare": Gian Piero Gasperini, s'è divertito, al Festival dello Sport di Trento, quando insieme al Ceo John Galantic ha scelto l'undici di sempre della storia della Roma. Ma giochini a parte, nel ripercorrere il suo cammino in giallorosso è apparso un tecnico innamorato a pienamente convinto del progetto Roma. Tra il Cristante "centralina" e un Dybala che "ora la togliamo la paura del tiro in porta", Gasp s'è buttato in avanti: "Ho visto dei rendering dello stadio nuovo di Pietralata, c'è bisogno di cose così a Roma e in Italia. Spero di esserci anche io, quando sarà inaugurato". Poi sul campo. "Lo scudetto? Meglio restare in terra a cercare di lavorare e di dare soddisfazione alla gente. Avevo un'idea diversa dei tifosi della Roma, pensavo fosse un amore cieco. E invece non è così: ho trovato un pubblico maturo, che all'attaccamento straordinario unisce la capacità di riconoscere il lavoro altrui. Si è creata una bella chimica, c'è una bella energia". Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Logico fare riferimento all'Inter: "Sono riconosciuti da tutti come i più forti d'Italia, ma è giusto guardare al nostro percorso". Davanti c'è il Como come avversario: "Ce lo troveremo come rivale anche in Primavera, sono bravi, hanno idee e risorse". Risorse che ha pure la Roma. II Ceo John Galantic ha confermato il progetto Under 23: "Ce n'è bisogno, vogliamo aumentare il numero di ragazzi provenienti dal settore giovanile che arrivano in prima squadra. Il nuovo stadio? Posizionerà la Roma tra i top club d'Europa".