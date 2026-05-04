Gasp può andare a -1: “Ma chiarezza dai Friedkin”

La Roma è una stazione. E sì che Gian Piero Gasperini lo spiega bene: "Adesso ci sono due binari". Sul primo passa il treno del campionato: la sconfitta del Milan ma ancor di più la frenata della Juventus autorizzano speranze di rimonta Champions. I Friedkin sono il secondo binario, quello del futuro, dove "io cercherò di essere il più chiaro e trasparente possibile — dice Gasp —. E anche i tifosi hanno bisogno di capire che cosa si cercherà di fare". La chiarezza - sottolinea Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - è un concetto che il tecnico tocca 4 volte durante la conferenza. Sono sbarcati i due figli del presidente Friedkin, il vicepresidente Ryan e Corbin. Con la proprietà è in arrivo un vertice per definire strategie di mercato e il nuovo direttore sportivo. Il tecnico ha fatto alla proprietà i nomi di D'Amico (Atalanta) e Manna (Napoli), i Friedkin hanno invece bocciato Giuntoli. Gasperini tocca a punzecchiare Ranieri:"La società ha patito una grossa delusione e ha dovuto prendere una strada che non immaginava".