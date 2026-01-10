Gasp aspetta Raspadori. Salta Zirkzee, spunta Vaz e resta in corsa Lucca

Ci sarebbe Roma-Sassuolo, ma la presenza della proprietà in città — il vicepresidente Ryan Friedkin dorme addirittura nel centro sportivo — sposta l’attenzione. Gasperini ha detto: "Quando i Friedkin sono qui e parlo con loro, siamo sempre in linea con quello per cui sono venuto alla Roma". Come a dire: con gli altri non accade. Le frizioni con il d.s. Massara sono già note, ma Gasp - sottolinea Davide Stoppini su 'Il Corriere della Sera' - non si è sentito troppo spalleggiato neppure da Ranieri, senior advisor del presidente. Adesso si va di vertice in vertice, a Trigoria. Per Raspadori manca ormai solo l’ufficialità: il giocatore si è convinto a lasciare l'Atletico Madrid dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla voglia del club di confermarlo dopo questo campionato. Il giorno della chiusura dell'affare è fissato per domani. Ma la Roma è vicina anche a un altro colpo: dal Tottenham è in arrivo Dragusin. I dialoghi con il club inglese sono ben avviati, si lavora a un prestito con diritto di riscatto. Da valutare le condizioni fisiche del difensore. Non arrivano buone notizie sul fronte Zirkzee: il Manchester United ha deciso di non cederlo dopo l'esonero del tecnico Amorim. La chiusura è pressoché definitiva, a meno di colpi di scena. Si lavora dunque sulle alternative: il sogno è Robinio Vaz, 18 anni, che il Marsiglia valuta 30 milioni. Al quale però andrebbe affiancato un giocatore più pronto: ecco perché non si perde di vista Lucca, in uscita dal Napoli.