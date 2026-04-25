Futuro Massara: le dimissioni non sono un’ipotesi

Ricky Massara è a Bologna con la squadra. Come ogni vigilia che si rispetti. Il direttore sportivo non si è dimesso, non si dimetterà dopo la partita e neppure più avanti. Non è una soluzione possibile, anche se è evidente che la sua posizione non sia salda, viste anche le parole usate su di lui da Gasperini che ha declinato i verbi al passato. E non si può escludere - sottolinea Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - che il dirigente venga allontanato nelle prossime settimane dalla proprietà. Chi eventualmente al suo posto? I nomi plausibili sono tre: Cristiano Giuntoli, Tony D'Amico e Giovanni Manna. Ma in ogni caso bisognerà passare al vaglio di Gasperini.