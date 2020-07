Fonseca: “Zaniolo ha ancora pochi allenamenti nelle gambe”

“Zaniolo non è un caso, non c’è nessun problema con lui“. Paulo Fonseca prova a mettere la parola fine sulle polemiche, che lui stesso ha contribuito ad alimentare con le dichiarazioni al termine della gara contro il Verona, che in questi giorni hanno coinvolto Nicolò Zaniolo, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Un girone fa la squadra di Fonseca era quarta in classifica con 4 punti di vantaggio sull’Atalanta quinta, a meno 2 dal terzo posto della Lazio e a meno 7 dalla coppia al comando che il 22 dicembre era composta da Inter e Juventus. Il 4-1 di Firenze, arrivato al termine di una delle migliori prestazioni stagionali, sembrava l’inizio di una rincorsa che stava alimentando i sogni dei romanisti, poi qualcosa è andato storto.

Di sicuro l’infortunio di Zaniolo non ha aiutato. Stasera Nicolò dovrebbe partire ancora dalla panchina. Fonseca lo sta centellinando: “È importante gestire bene la sua situazione dopo sei mesi di infortunio. Ha giocato molto bene nell’ultima partita, ma non dobbiamo dimenticare che, prima della gara contro la Spal, si è allenato poco. Come squadra siamo in un buon momento, anche se dobbiamo ancora crescere tatticamente e fisicamente. Europa League? La concentrazione è tutta sulla Fiorentina e sul campionato. Gli errori individuali contro la Spal? Li fanno tutte le squadre. Abbiamo poco tempo per lavorare ma io parlo molto con i miei calciatori e lavoriamo per migliorare le situazioni in cui non abbiamo fatto bene. Contro la Fiorentina dobbiamo avere la stessa ambizione delle ultime partite. Utilizziamo un modulo nuovo, la squadra sta bene ed è in fiducia: le prossime tre partite ci aiuteranno ad arrivare bene alla gara contro il Siviglia“.