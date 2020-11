Fonseca: “Vittoria di carattere”. Mkhitaryan: “Tripletta speciale”

Vittoria 3-1 a Marassi contro il Genoa e zona Champions conquistata: superate in classifica, in colpo solo, la Juventus, l’Atalanta e l’Inter, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Non poteva chiedere di più Paulo Fonseca. “È stata una vittoria di carattere – le sue parole – della squadra, abbiamo avuto un atteggiamento forte e creato più occasioni per fare gol, mentre loro hanno fatto gol alla prima occasione. Dobbiamo mantenere la concentrazione fino alla fine, era importante difendere bene e i calciatori lo hanno capito: sono contento per la personalità e il carattere dimostrati“.

La vittoria di ieri rilancia le ambizioni di classifica dei giallorossi, ma Fonseca non si sbilancia. “I nostri obiettivi non cambiano, lavoriamo per essere sempre più bravi e fare meglio dello scorso anno. Ora aspettiamo l’appello (oggi, n.d.r.) sulla partita persa col Verona: l’errore non ha portato nessun vantaggio“.

Mkhitaryan a fine gara è felicissimo: “È una tripletta speciale e devo portarmi a casa il pallone. Prima della partita ho parlato con Dzeko e mi ha chiesto di segnare: l’ho fatto ma abbiamo bisogno di lui e speriamo che torni presto perché per noi è importante“.