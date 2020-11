Fonseca: “Una Roma impeccabile, non ha sbagliato niente”

Successo larghissimo, qualificazione ai sedicesimi di finale più che ipotecati, turnover ragionato per preservare i titolari e terza partita consecutiva con la porta imbattuta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ha molti motivi per essere soddisfatto, a fine partita, Paulo Fonseca. “Mi è piaciuto tutto della vittoria, noi l’abbiamo fatta sembrare una partita facile ma il Cluj è una squadra che veniva da buoni risultati. Siamo entrati in campo molto bene, abbiamo fatto una partita molto seria e quando è così diventa più facile vincere“.

Per la terza volta consecutiva i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata. “Era importante non subire gol, la squadra è più sicura. Abbiamo cambiato giocatori, ma l’importante è che non cambino le intenzioni nel modo di difendere “.