Fonseca social: “Tifosi, grazie”. Preso Lamine, baby senegalese

“A Udine abbiamo conquistato una vittoria di grande carattere. Grazie per il vostro enorme supporto in tutti i momenti. Adesso torniamo al lavoro per il Napoli. Daje Roma“. Il giorno dopo la vittoria di Udine, Paulo Fonseca ha voluto ringraziare i tifosi giallorossi con un post su Instagram, come riporta il Corriere della Sera.

Vista la squalifica di Fazio, fermato per un turno dal giudice sportivo, il portoghese dovrà decidere se confermare Mancini a centrocampo e, di conseguenza, scegliere uno tra Cetin e Juan Jesus.

Sul fronte mercato, la Roma ha deciso di tesserare Tall Lamine Junior. L’attaccante classe 2001, compirà 18 anni il prossimo 5 dicembre, originario del Senegal si è già allenato con la prima squadra ma giocherà con la Primavera di Alberto De Rossi.