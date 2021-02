Fonseca ritrova subito la Roma: “Ma ingiusto parlare di scudetto”

“Non è giusto parlare di scudetto“. Paulo Fonseca veste i panni del pompiere dopo la vittoria per 3-0 sull’Udinese, che permette alla Roma di sorpassare di nuovo la Juventus (che ha una gara da recuperare) e portarsi a meno 6 dal Milan, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera

“Dobbiamo pensare ad una partita per volta- le parole del tecnico portoghese -, ora concentriamoci sul Braga e sull’Europa League“. Il successo contro l’Udinese conferma la tendenza della formazione giallorossa, che vince con le piccole e perde con le big: “Quello che deve cambiare è solo il risultato: con alcune grandi abbiamo disputato buone partite. Con la Juventus non abbiamo avuto problemi difensivi, hanno tirato tre volte in porta e noi siamo mancati negli ultimi trenta metri. Nei big match dobbiamo migliorare, ma la cosa più importante è fare i tre punti“.