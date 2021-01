Fonseca: “I dettagli decideranno la partita”

Sogna l’aggancio al secondo posto ma nasconde ancora una volta la parola scudetto, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Paulo Fonseca non fa un’eccezione neppure dopo la terza vittoria consecutiva (la quinta nelle ultime sei giornate di campionato) “Dobbiamo giocare per vincere, dopo penseremo alla Lazio. Adesso è giusto pensare solo alla prossima partita“.

L’avversario è di primissima qualità e non soltanto per la presenza contemporanea del totem Romelu Lukaku, che ha recuperato al 100% dall’infortunio del 3 gennaio contro il Crotone, e del suo fedele scudiero Lautaro Martinez. Un attacco che, in 16 giornate di campionato, ha già messo a segno ben 21 gol (12 il belga e 9 l’argentino): “L’Inter ha grandi giocatori, ma non posso considerare solo quello. Ha un’identità molto forte. È facile capire come gioca, ma è difficile contrastarla. Non ha solo individualità, è forte collettivamente. Così abbiamo preparato la partita pensando al collettivo dell’Inter e alle situazioni individuali. La partita si deciderà sui dettagli. Contro una squadra con la qualità dell’Inter non possiamo sbagliare, dobbiamo essere rigorosi difensivamente e avere la fiducia per cercare palla e spazi. Abbiamo lavorato su questi dettagli per non sbagliare“.

Non ci saranno i tifosi che, per una partita come questa, di sicuro avrebbero riempito l’Olimpico: “Ci mancheranno molto. Roma-Inter è una partita che crea un’atmosfera diversa. Avere i tifosi in questo momento sarebbe stato importante, ma sentiamo sempre l’appoggio dei tifosi a Trigoria e quando arriviamo allo stadio“.