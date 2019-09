Fonseca: “Gara dominata, e che carattere”

Gol vittoria in pieno recupero, in inferiorità numerica, con la Roma che nonostante tutto ha continuato ad attaccare. Nel 2-1 di Bologna, terzo successo in una settimana tra campionato e Europa League, c’è tutta la mentalità di Paulo Fonseca. Che infatti, a fine partita, è entusiasta. “Abbiamo meritato la vittoria – le sue parole – giocato bene e dominato pertutta la partita. È vero che nel secondo tempo il Bologna è salito tre volte in contropiede e ha creato un paio di occasioni da gol, ma se c’è una squadra che ha meritato la vittoria è stata la Roma, per il carattere, l’unione e il coraggio dimostrati”.

La parola coraggio ricorre spesso, Fonseca spiega cosa intende. “Parlo di una squadra che domina la partita in trasferta contro un grande avversario, che non perdeva in casa da febbraio. Noi lo abbiamo fatto, giocando sempre nella loro metà campo, abbiamo creato occasioni e vinto perché abbiamo carattere” riporta Il Corriere della Sera. Un altro che vuole sempre vincere è Aleksandar Kolarov, autore del primo gol, il terzo in campionato, il quindicesimo da quando è alla Roma, il sesto su punizione diretta dal 2017-18.