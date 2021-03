Fondazione Cares, iniziative per Pasqua

Roma, con la fondazione Roma Cares, continua a stare accanto alle persone più fragili e per Pasqua ha organizzato una serie di iniziative dedicate a bambini, detenuti, anziani e persone ricoverate negli ospedali.

Ieri il portiere spagnolo Pau Lopez e il centrocampista Cristante sono andati al Gemelli, reparto di oncologia pediatrica, altre visite saranno fatte a strutture Covid per manifestare ringraziamento e sostegno al personale sanitario, come riporta il Corriere della Sera.

Nei prossimi giorni, inoltre, la Roma, con Hyundai, metterà a disposizione dei propri abbonati che hanno già fissato un appuntamento per il vaccino fino al 20 aprile, un’automobile che li accompagnerà e li riporterà a casa. Pacchi alimentari saranno consegnati a famiglie in difficoltà, parenti dei detenuti e agli abbonati di curva over 65.