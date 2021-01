El Shaarawy è ancora positivo, stamane un altro tampone

Bisognerà aspettare ancora un po’, prima di vedere di nuovo Stephan El Shaarawy in campo con la maglia giallorossa, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il Faraone, infatti, è ancora debolmente positivo al tampone per il Covid-19. Oggi si sottoporrà ad un altro test, e se risulterà negativo potrà completare l’iter per il suo ritorno in giallorosso.

Non vede l’ora di tornare con i compagni anche Nicolò Zaniolo, che ieri ha postato sui social una foto sul tapis roulant con la scritta “manca sempre meno“, in riferimento al suo ritorno in campo.