Dzeko ritorna in gruppo ma deve ancora convincere Fonseca a farlo giocare

Ieri è stato fatto il primo passo, oggi vedremo se ci sarà il secondo, cioè quello più importante, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Edin Dzeko, che era praticamente stato messo fuori rosa dopo il litigio con Fonseca al termine di Roma- Spezia di Coppa Italia, costretto ad allenarsi da solo, ieri è finalmente ritornato in gruppo.

Oggi, però, andrà in scena l’allenamento a ranghi completi e sarà fondamentale vedere se Dzeko vi parteciperà. L’impressione è che, chiuso il mercato senza la cessione del centravanti, abbiano finalmente trovato spazio il buonsenso e il lavoro dei “pontieri” di Trigoria. Dzeko dovrebbe rientrare tra i convocati, dopo essere andato in tribuna nelle partite di campionato contro Spezia e Verona. È anche possibile che Fonseca lo porti in panchina, ma il titolare sarà ancora Borja Mayoral, che nelle ultime due gare ha segnato tre gol e fornito un assist. Lo spagnolo si è giocato al meglio le sue possibilità e adesso non sarà facile per Dzeko risalire in fretta le gerarchie. La fascia da capitano è destinata a rimanere sul braccio di Lorenzo Pellegrini, anche come segnale di continuità nel prossimo futuro.

C’è anche l’opzione di giocare con Mkhitaryan “falso nueve”, ma in quel caso la rottura con Dzeko diventerebbe definitiva e sarebbe molto complicato poter arrivare fino a giugno con una situazione così esplosiva.