Dzeko positivo, Smalling intossicato

Ancora brutte notizie per Paulo Fonseca in vista della gara di domenica (ore 15, arbitrerà Manganiello) all’Olimpico contro il Parma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Edin Dzeko è risultato ancora una volta positivo al tampone per il Covid-19 e le possibilità di un suo utilizzo domenica sono poche. Oggi il bosniaco, a 14 giorni dalla prima positività, si sottoporrà ad un ulteriore tampone: se sarà negativo potrà tornare a disposizione del tecnico portoghese.

Smalling si è allenato da solo perché nei giorni scorsi è stato vittima di una forte intossicazione alimentare: anche la sua presenza è in dubbio. Le buone notizie riguardano il ritorno in gruppo di Leonardo Spinazzola e di Carles Perez, che può essere una buona alternativa in avanti in caso di assenza di Dzeko con Mkhitaryan falso nueve.