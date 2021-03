Dzeko guida l’attacco, in campionato non segna da due mesi e mezzo

In campionato non segna dalla gara contro la Sampdoria del 3 gennaioe mai come in questa stagione alla Roma stanno mancando i suoi gol. Stasera Edin Dzeko sarà al centro dell’attacco, l’ormai ex capitano giallorosso è in cerca di riscatto. Nelle ultime settimane, riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, è stato fermo per un problema all’adduttore, ha litigato con Fonseca e il suo rendimento è calato parecchio.

Adesso la sua titolarità e la sua leadership in campo sono messi a dura prova dalle ottime prestazioni di Borja Mayoral, capocannoniere della squadra con 13 gol (il bosniaco è fermo a 10). Stasera col Napoli vuole invertire la tendenza, magari tornando al gol contro una squadra a cui ha già segnato 4 volte, ma solo all’ex San Paolo e mai all’Olimpico. Per centrare il quarto posto e per sperare di andare avanti in Europa League serviranno i suoi gol: il suo futuro e quello della Roma sono ancora tutti da scrivere.