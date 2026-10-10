Nati sotto il segno di Messi. La settimana che calcisticamente è stata segnata dall’addio all’Argentina da parte del fenomeno di Rosario si chiuderà domani, con la sfida tra due che Messi l'hanno tifato, adorato come un idolo, vissuto da compagno, sognando un giorno di poterlo emulare: Dybala e Nico Paz. A 11.200 chilometri di distanza rispetto al Monumental di Buenos Aires, al Sinigaglia di Como si sfideranno Como e Roma, guidate proprio dalle loro due stelle argentine. Basta riprendere le cronache proprio dall’Argentina per vedere come i talenti di Como e Roma sono stati indicati, chi prima chi dopo, come possibili eredi parziali di Messi nell’Albiceleste. Se il percorso del 21 romanista è scivolato in parallelo al livello temporale con quello di Messi, come racconta Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera', Nico Paz invece è nato nel 2004, quando il mancino di Rosario aveva già debuttato con il Barcellona e vestito la maglia dell’Argentina nelle nazionali giovanili. Il talento del Como, nella già citata notte del Monumental di martedì scorso, ha segnato un gol capolavoro, su assist di Messi. Quel gol, così come tutta l'amichevole contro il Benin seguita dalla cerimonia d’addio di Messi, Dybala invece l’ha seguita da casa sua all’Infernetto. La Joya era nella lista degli invitati del campione, ma la Roma ha deciso di trattenere a Trigoria lui e il compagno Molina, proprio per la vicinanza alla gara di Como. La Roma in riva al lago cerca conferme all’interrogativo scaturito dall’avvio di stagione: è possibile sfidare l’Inter per lo scudetto?