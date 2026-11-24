Fisico gracilino, apparecchio ai denti, occhi pieni di sogni e speranze. Marquinhos si era presentato così a Roma. Aveva 18 anni, sei partite da professionista e niente più. Il suo bagaglio era ancora privo di ciò che avrebbe accumulato negli anni. Ma a Trigoria avevano già capito di avere davanti qualcosa di speciale. Era il 2012. A ricostruire questa breve ma intensa storia d’amore ci ha pensato L’Équipe, attraverso i ricordi di chi lo ha conosciuto. A portarlo in giallorosso fu Walter Sabatini, colpito da un recupero difensivo di cinquanta metri visto in Brasile. "Quando ho visto quell’azione, ho immediatamente avviato le ricerche per portarlo a Roma", ha raccontato l’ex ds. Marquinhos arrivò in prestito dal Corinthians, con un’opzione di riscatto da 3,5 milioni legata a otto presenze in Serie A. Ne avrebbe collezionate 26. All’inizio lo chiamavano Marcos. Per distinguerlo da Marquinho.

La svolta con Zeman e il soprannome “Monumento”

L'addio (mal digerito) da 31,4 milioni

L'inizio fu in salita:lo lasciò in panchina nelle prime cinque giornate. Poi, il 29 settembre 2012, l'esordio contro la Juventus, con la Roma sotto 3-0. Una settimana dopo arrivò la prima da titolare contro. Da lì non uscì più dalla formazione. La crescita fu rapidissima. Imparò l'italiano in un mese e conquistò lo spogliatoio con umiltà e professionalità. Burdisso ne apprezzò subito la capacità di adattamento, mentre, dopo il primo allenamento insieme, chiamò il suo agente: "Un ragazzo così non l'avevo mai visto in vita mia!". Il calcio di Zeman ne esaltò velocità, anticipo e lettura del gioco.si adattò sia da centrale sia da esterno nella difesa a tre, mostrando una maturità fuori dal comune. Soprattutto per un giocatore della sua età. Arrivò così il soprannome “Monumento”, accompagnato dai paragoni con. A 18 anni era già una delle rivelazioni della Serie A.I top club iniziarono a seguirlo già nel gennaio 2013. Laesercitò il riscatto, ma in estate arrivò l'offerta del: Leonardo chiuse l'operazione per 31,4 milioni. "Pallotta stava cercando di risanare i conti e accettò subito l'offerta", ha ricordato Sabatini. La cessione non fu digerita dai tifosi. Quando circolarono voci sulla sua assenza dal ritiro,pubblicò una foto del termometro per dimostrare di avere la febbre. Pochi giorni dopo lasciò la Capitale. A Parigi è diventato un punto di riferimento, il capitano di una squadra capace di vincere due Champions di fila. Domani sarà avversario di quella Roma che lo aveva lanciato. Ma mai dimenticato. Come lui del resto. Parla ancora molto bene l'italiano e quando ha l'occasione parla sempre di quella che è stata la sua prima storia d'amore europea. 14 anni dopo, Marquinhos è uno dei migliori al mondo. E per il PSG è un monumento. Ma a, lo avevano capito già nel 2012.