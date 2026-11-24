Un regalo inaspettato, una sorpresa decisamente fuori dagli schemi e un possibile indizio sulle nozze. Francesco Totti ha regalato un anello a Noemi Bocchi, che ha raccontato il retroscena durante un'intervista a “La vita in diretta”. La compagna dell'ex capitano giallorosso ha svelato di aver trovato il gioiello sul water, nascosto all'interno di una scatolina camuffata da palla di carta. A indicarle il vero mittente è stata Isabel, la figlia di Francesco, mentre Totti osservava la scena in silenzio Un episodio curioso che ha inevitabilmente riacceso le indiscrezioni su un possibile matrimonio tra i due, con le voci che parlano di nozze nella primavera del 2027. Quando Alberto Matano le ha chiesto se l'anello fosse una promessa, Noemi ha preferito non sbilanciarsi: “L'anello c'è… è un anello”. La compagna dell'ex numero 10, però, non ha nascosto che una proposta ufficiale sarebbe più che gradita: “Mi farebbe piacere”. Parole che lasciano aperta la porta a un possibile passo importante nella relazione, iniziata nel 2021 e arrivata ormai al quinto anniversario. Intanto cresce l'attesa per Totti, protagonista della prima puntata di “Belve”, in onda questa sera su Rai 2. E le prime anticipazioni sono già state molto chiacchierate. Mettiamola così.