“Ci ho giocato insieme, era una pippa”. Antonio Cassano non ha peli sulla lingua e, nel podcast Viva El Futbol, ha riservato una bordata a un suo ex compagno di squadra: Marco Delvecchio. Il confronto con Malen non lascia spazio a dubbi per l'ex attaccante giallorosso: “Tra Malen e Marco mi prendo tutta la vita l'olandese”. A chi ha provato a farlo ragionare, Cassano ha rincarato la dose, senza usare mezzi termini: “Tecnicamente era scarsissimo, correva e basta”. Il giudizio cambia quando entra in gioco un altro ex attaccante della Roma, Montella: “Se parliamo di Vincenzo, lui sì che era di un altro livello”. Infine, una precisazione che rende il suo ragionamento ancora più deciso. Nonostante la preferenza per Malen nel confronto con Delvecchio, Cassano ha ammesso: “A me lui non piace”.