La puoi mettere come vuoi. Ma questa è ancora la Roma di Paulo Dybala: come da quattro anni a questa parte, così pure 17 giorni dall'inizio del campionato e chissà se anche dopo. Guai a mettere limiti alla provvidenza e al mercato che va completato. Ma oggi Gian Piero Gasperini si guarda attorno e non può che pensare di affidarsi alla Joya. Perché Dybala, per cui fino a un mese dalla fine dello scorso campionato il rinnovo di contratto non era neppure un tema di discussione, resta il giocatore di maggiore tasso tecnico della rosa. Fin qui nessun problema. Il problema è se diventa l'unico in grado di cambiare da solo una partita: in sua assenza, a quali altri giocatori chiedere di alzare il livello? Non era il piano di mercato e infatti da qui alla fine arriverà almeno un altro giocatore offensivo. Un colpo vero, nelle idee. Il sogno - scrive Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - è ancora Antonio Nusa, ma nella partita sul norvegese sta per entrare (o forse è già entrato) l'Arsenal, dopo l'inseguimento fallito a Vinicius: se così è, addio speranze. L'alternativa è Malick Fofana, belga di 21 anni del Lione, ultima gara da titolare il 26 ottobre di un anno fa. Poi un grave infortunio alla caviglia, l'intervento e il lentissimo recupero, tanto che con lo Sparta Praga tre sere fa ha giocato solo 15'. Per questo la Roma ha provato a chiedere un prestito con obbligo condizionato: offerta respinta.