Alla Roma non basta un Malen e così nelle ultime ore, il club ha accolto anche il secondo. La squadra Femminile ha infatti ufficializzato l’acquisto di Silver van Hetten, sorella minore della moglie dell’attaccante olandese. Malen ha voluto darle il benvenuto sui social con un messaggio che testimonia il forte legame tra i due: "Sono felice di annunciare che mia sorella fa ora parte della Roma. Sono orgoglioso di te, daje". Il post non è passato inosservato ai tifosi giallorossi, che si sono subito scatenati nei commenti: "La dinastia dei Malen si espande sempre di più", scrive qualcuno. E ancora: "Portaci tutta la famiglia" e "Perché avere un Malen quando puoi averne due!!!". La speranza dei tifosi della Roma Femminile è che van Hetten possa avere un impatto simile a quello avuto da Donyell. La 17enne olandese intanto, ieri ha già fatto il suo esordio in giallorosso, in occasione della prima giornata del Campionato Primavera Femminile. Van Hetten è subentrata nella ripresa del match vinto 2-1 contro la Fiorentina, iniziando così la sua nuova avventura con la maglia della Roma.

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