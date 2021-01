Derby, piano della Questura contro gli affollamenti fuori dall’Olimpico

Derby a porte chiuse, ma rischio di ultrà in strada attorno allo Stadio Olimpico, come riporta il Corriere della Sera. E di conseguenza anche di pericolosi incroci, se non proprio di scontri, anche con lo schieramento delle forze dell’ordine. Se n’è parlato ieri in Prefettura a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sul ritorno a scuola e sul fine settimana forse in zona arancione.

Il timore è che stasera frange di tifosi vogliano presentarsi al Foro Italico per accompagnare e accogliere i pullman della Lazio e della Roma prima della partita. I luoghi di assembramento sono sempre gli stessi: Ponte Milvio e piazza Mancini per i biancocelesti, Ponte Duca d’Aosta e l’Aula Bunker per i giallorossi. Non si può escludere che alcuni rimangano comunque fuori dall’Olimpico per far sentire ai giocatori comunque il loro sostegno.