Nessuna riunione di mercato è andata in scena fino a questo momento tra la proprietà, il direttore sportivo Tony D'Amico e Gasperini. Si sussurra che la prossima settimana potrebbe essere il momento giusto, ma nessuna conferma. Perché nessuno è in grado di confermare. Gasperini non ha contatti diretti con Dan Friedkin dallo scorso aprile, nei giorni del caos con Ranieri: neppure uno scambio post conquista Champions, per intendersi, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Con Ryan Friedkin da maggio, poco cambia. Di recente, per la gara col Real Madrid, all'Olimpico si è visto Corbin Friedkin, il fratello più piccolo. Nel frattempo, a fine luglio in società è arrivato il Ceo John Galantic, che in verità funge da filtro. Ma che non ha un margine di operatività così ampio: per intenderci, per tutti gli affari sopra i 2 milioni di euro — ovvero praticamente tutti — deve avere l'ok dei Friedkin. Siamo al paradosso: la società, se possibile, si è persino allontanata da Gasperini rispetto all'anno passato, quando invece un minimo di rapporto tra il tecnico e Ryan Friedkin era nato (basti ripensare allo scorso gennaio). È logico che dentro questo silenzio assordante un po' di dubbi, da parte dei protagonisti, possano anche sorgere. Di certo, nessuno sa bene come muoversi. Gli uomini mercato della Roma non sono rimasti fermi, ovvio. Hanno avviato chiacchierate su diversi tavoli, ma siamo ai contatti esplorativi. Logica vorrebbe che se la proprietà aveva dato l'ok a fine agosto per un investimento — Leweling o Luiz Henrique — lo stesso deciderà di fare per gennaio. Ma siamo nel campo delle ipotesi, anche dentro Trigoria si ragiona solo sulle ipotesi. Gennaio non è un mese banale.