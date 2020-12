Cobolli, il tifoso tennista: “Bravi ragazzi!”

“Sono stato 5 anni alla Roma e ricordo quasi tutte le partite che ho giocato, i gol e gli assist, ma anche i tanti errori“. Flavio Cobolli, classe 2002 come Calafiori, Tripi e Milanese, è un calciatore mancato ma è anche molto più di una promessa nel mondo del tennis: meno di due mesi ha vinto il doppio juniores al Roland Garros, festeggiato mostrando una sciarpa della Roma.

“È stato un gesto spontaneo – ha detto a Roma Tv -, me l’ha lanciata mio padre con cui ho sempre condiviso questa passione. Contro il Cluj, in Europa League, sono entrati in campo i tre miei vecchi compagni, mi congratulo con loro per il lavoro che stanno facendo: è bellissimo vederli in prima squadra“.