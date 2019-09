Ci pensa Dzeko e la Roma riparte

Per il quartetto d’archi ripassare più avanti. La Roma a Lecce era chiamata a riscattarsi dopo la figuraccia con l’Atalanta e ha fatto il suo dovere. Tre punti pesanti per la classifica che altrimenti si sarebbe fatta mediocre e l’impressione che su Zaniolo e Kluivert si possa lavorare, sempre che Pallotta voglia farli crescere per tenerli e non per venderli, scrive Valdiserri su Il Corriere della Sera.

Roma e Lecce hanno provato a rovinarsi con le proprie mani. I salentini con Gabriel, che para un rigore ma non dà mai sicurezza ai suoi. La squadra di Fonseca mancando il colpo del k.o., soprattutto proprio con Zaniolo e Kluivert. La differenza l’ha fatta il recupero palla giallorosso, come nell’azione del gol di Dzeko, al settimo centro stagionale. Una rete che permette alla Roma di restare in zona Champions.