Il ritorno della Joya. La notizia era nell'aria, ma ieri, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, è arrivata la conferma: Dybala è tornato a lavorare in gruppo e sabato, a Parma, potrà guidare dall'inizio l'attacco della Roma. Un mese e sette partite dopo l'infortunio al polpaccio che l'aveva fatto uscire all'intervallo di Roma-Real Madrid, il talento argentino è di nuovo a disposizione di Gasperini. Possibile quindi immaginare Dybala titolare al Tardini, dove nella scorsa primavera partì la rincorsa Champions della Roma culminata col 3° posto finale. L'argentino può tornare a fare coppia con Malen, a caccia di nuovi assist, ma anche di gol. La Joya, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, è l'unico elemento dell'attacco romanista ancora a secco di reti in questo avvio di stagione e, più in generale, non segna da 10 mesi esatti: Torino-Roma 0-2 dello scorso 18 gennaio. Anche Mancini è tornato a lavorare in gruppo, con il risentimento al flessore destro che gli ha fatto saltare gli impegni con l'Italia ormai alle spalle. Ancora allenamento differenziato, invece, per Svilar e Gollini. Il portiere serbo, dopo esser guarito dalla frattura al piede, è tornato a parare con regolarità, ma non si sente sicuro a calciare. Rensch, smaltita la lesione all'adduttore, è tornato a correre.