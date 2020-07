Carles Perez, il baby d’oro: doppio sorpasso sulla fascia

Carles Perez si è preso la Roma, scalzando Under e Kluivert. Tra quelli che stanno beneficiando maggiormente di questo cambio c’è proprio il ventiduenne arrivato a gennaio dal Barcellona, che rispetto ai suoi concorrenti si sta adattando meglio alle richieste del tecnico portoghese. Contro la Spal – scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera” – ha interpretato al meglio le indicazioni di Fonseca: pressing alto e giocate di qualità. Così è nata l’azione del 2-1, un tiro a giro sul secondo palo dopo che lo stesso Carles Perez ha recuperato palla al limite dell’area di rigore della Spal. È stato il suo primo centro in campionato, dopo il gol realizzato in Europa League contro il Gent, decisivo per il passaggio del turno.