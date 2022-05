Caos biglietti in finale. La Roma vuole aprire l’Olimpico ai tifosi

No ai maxischermi in città (ma uno a Fiumicino). Ingresso a pagamento allo stadio per fare beneficienza

Fabrizio Bucci, ambasciatore italiano in Albania, ha detto a Teleradiostereo: "Conoscendo i tifosi romanisti do per scontato che verranno anche senza tagliando. Consiglio di seguire il sito e i canali social dell’Ambasciata e della Roma. Qui non avremo biglietti da vendere, per chi verrà senza tagliando saranno allestite delle fan zone con maxi schermi in alcune zone della città, a partire dalla piazza centrale, dove lo scorso anno abbiamo trasmesso gli Europei di calcio". Maxi schermi a Tirana, ma non a Roma, dove si va verso l'apertura dello stadio Olimpico per permettere ai giallorossi di tifare Roma a casa loro. Per questo motivo la società ha preferito non chiedere al Comune i permessi per i maxi schermi, ma sta lavorando con il Coni per avere a disposizione lo Stadio Olimpico. L’evento sarà trattato come una vera e propria partita, compresa la vendita dei biglietti. L'incasso sarà devoluto a sostegno delle iniziative di Roma Cares. Ci sarà invece un maxi schermo a Fiumicino.