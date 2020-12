Calafiori, una prodezza da brividi: “La sognavo da tanto tempo”

Borja Mayoral, Riccardo Calafiori ed Edin Dzeko: sono loro le firme sulla vittoria 3-1 contro lo Young Boys, che ha consentito alla Roma di vincere il girone di Europa League con un turno di anticipo, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Serata indimenticabile per Riccardo Calafiori. Alla terza da titolare in carriera, dopo le gare con la Juventus nella passata stagione e quella di Cluj, è arrivato il suo primo gol da professionista. Un gran gol con un bel sinistro da fuori area, che è stato solo la ciliegina su una prestazione di livello. Le sue qualità erano note da tempo, ma in pochi forse potevano immaginare un impatto così forte per un classe 2002. “Lo sognavo da tanto – le sue parole – farlo più bello sarebbe stato complicato. È un’emozione grandissima, lo sarebbe stato ancora di più se ci fosse stato il pubblico. È il periodo più bello della mia vita, a due anni da un infortunio gravissimo: ci ho messo tanto lavoro e impegno. Sono nato per giocare a calcio e ora finalmente ho realizzato il mio sogno“.