Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

"Credo che Malen sia figlio di Gasperini". Inizia così Boniek a parlare della Roma, una squadra così vicina alle idee del suo tecnico da far pensare a una parentela tra Gasp e l'attaccante olandese. Ecco la sua intervista rilasciata a 'Il Corriere della Sera'.

Si aspettava che la Roma tenesse questo passo? "Sinceramente no. La squadra trae beneficio dal lavoro dell'anno scorso. Gasperini ha plasmato la Roma, facendo cose straordinarie con una buona rosa, che però potrebbe essere migliorata. Il gioco è da prima della classe. L'Inter sulla carta rimane la favorita per lo scudetto, ma nel calcio tra teoria e pratica c'è una distanza enorme e Roma e Lazio viaggiano ad alto ritmo".

Tornando all'inizio: Malen. "Alla Roma ha trovato il suo habitat naturale, Gasp lo esalta. Sta andando oltre ogni aspettativa".