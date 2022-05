Attacco o attesa? Per la prima volta un ritorno davvero in parità

L'unico “plus” per i giallorossi sarà l’Olimpico tutto esaurito e un tifo che ha paralizzato il Bodo Glimt ancor prima del fischio d’inizio

Sarà una novità tattica per la Roma ma anche per José Mourinho, che di notti europee ne ha vissute tantissime, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Per la prima volta, visto che il regolamento sui gol segnati in trasferta è cambiato da questa stagione, la Roma affronta la partita di ritorno di una sfida a eliminazione diretta in assoluta parità con l’avversaria. Che in questo caso è il Leicester, con in palio la finale di Conference League contro la vincente di Olympique Marsiglia-Feyenoord (andata: 2-3), in programma a Tirana il prossimo 25 maggio.