Ansia per Mkhitaryan

C’ è preoccupazione per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, uscito giovedì sera nel match con lo Shakhtar per un problema al polpaccio destro, nelle prossime ore completerà tutti gli esami per capire l’entità della lesione e quanto dovrà rimanere fuori, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ieri Miki, a Trigoria, zoppicava vistosamente e aveva bisogno delle stampelle per camminare: non ci sarà oggi a Parma, ma è praticamente certo che Fonseca non lo avrà a disposizione per il ritorno con lo Shakhtar e per la gara di domenica prossima con il Napoli. Se la risonanza non evidenzierà guai peggiori, potrebbe tornare per la prima dopo la sosta, il 3 aprile contro il Sassuolo.