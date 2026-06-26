Chi di bilancio perisce, di bilancio ferisce. Il proverbio non era proprio così, ma mentre la Roma è impegnata a cercare plusvalenze entro fine mese, dalla Francia arriva un altro assist per Greenwood, scrive Il Corriere della Sera. Dopo la Uefa, che ha sanzionato il Marsiglia minacciando anche l'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-28, anche la Ligue 1 ha chiesto all'OM di migliorare i conti al più presto. Nello specifico martedì la DNCG (organo che controlla i conti delle società francesi) ha sospeso il giudizio sul Marsiglia, fissando tra un paio di settimane un'udienza con i vertici del club, chiamato nel frattempo a fornire ulteriori numeri all'inizio della prossima settimana. Insomma, è sempre questione di soldi e scadenze, ma in questo caso i due fattori giocano a favore di D'Amico, che potrebbe sfruttare le problematiche del Marsiglia per regalare a Gasperini il primo innesto in attacco. Un giocatore forte, come Greenwood, ma a condizioni favorevoli. La prima richiesta dalla Francia era di 55 milioni, bonus compresi, ma a Trigoria sono convinti di poter chiudere a 40 milioni più bonus, forti dell'accordo raggiunto da tempo con il padre-agente e di un contatto avvenuto tra Gasp e l'ex Manchester United.