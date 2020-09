Amichevole a Cagliari: Dzeko dubbio, Fazio è out

L’asticella si alza. Dopo un test contro una squadra di Serie C (la Sambenedettese a Trigoria) e uno contro una di Serie B (il Frosinone in trasferta, mercoledì scorso), stamane alle ore 18 alla Sardegna Arena, con diretta su Sky Sport Serie A, la Roma gioca la prima partita contro una pari categoria, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

Saranno le prove generali in vista dell’esordio in programma sabato 19 a Verona (fischio d’inizio alle ore 20.45), e non sarà una partita banale, visto che di fronte ci sarà il Cagliari di Eusebio Di Francesco, e visto che per la prima volta dopo il lockdown i giallorossi torneranno a giocare con il pubblico sugli spalti (l’ultima volta, il 1° marzo, accadde sempre in Sardegna). Lo stadio, infatti, sarà aperto a mille spettatori, tutti in Main Stand, mentre i Distinti saranno aperti ai diversamente abili.

Non è sicuro che salga sull’aereo Dzeko: Paulo Fonseca lo ha inserito nella lista dei convocati, ma la moglie Amra è in procinto di partorire. Chi di sicuro non ci sarà è Federico Fazio – che nei giorni scorsi è stato vicinissimo proprio al trasferimento al Cagliari -, per un problema alla caviglia.