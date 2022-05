Al via la nuova campagna abbonamenti

La novità più importante riguarda la possibilità di scegliere tra due tipologie di tessera: Classic e Plus

La Roma ha lanciato ieri la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023: i tifosi potranno rinnovare dalle ore 18 di mercoledì 18 maggio, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La novità più importante riguarda la possibilità di scegliere tra due tipologie di abbonamento: Classic e Plus. La seconda versione, più cara della prima, dà dei vantaggi aggiuntivi: si potrà recuperare il 60% del costo del biglietto nelle gare in cui l’abbonato non potrà andare allo stadio, ci saranno prevendite dedicate per le competizioni europee e i match di Coppa Italia, e per l’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match. La fase 1 della vendita terminerà il 16 giugno. La vendita libera comincerà il 20 giugno. Previste riduzioni per under 16 e 25 e over 65.