Abraham per sognare: “Grazie alla Roma ho ritrovato fiducia”

Tre punti pesanti, sotto gli occhi di Totti e De Rossi, per la Roma che è in serie positiva da 7 giornate

C’è ancora una volta la firma di Abraham sulla vittoria della Roma contro l’Atalanta, unica big con cui la formazione giallorossa sembra trovarsi a proprio agio, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Tre punti pesanti, sotto gli occhi di Totti e De Rossi, per la Roma che è in serie positiva da 7 giornate (non le capitava dal novembre del 2020) e aggancia proprio l’Atalanta (che ha però una partita in meno) al quinto posto in classifica. Per il numero 9 si è trattato del ventesimo gol stagionale, il tredicesimo in Serie A, ma c’è un dato che meglio di altri fa capire quanto Tammy sia diventato fondamentale e stia portando punti pesanti alla squadra: per l’ottava volta in campionato ha segnato il gol che ha sbloccato la partita. È una Roma, insomma, sempre più Abraham-dipendente, anche per i tifosi che lo hanno eletto come loro idolo. “I tifosi – le sue parole – mi amano e io amo loro, ci hanno sostenuto per 90 minuti, abbiamo festeggiato tutti insieme e per me è una bellissima sensazione. Ho baciato la maglia perché per questa squadra do tutto: stavo attraversando un momento difficile della mia carriera, la Roma mi ha ridato fiducia e voglio ripagarla. La compattezza è la nostra forza, abbiamo lottato, magari qualche mese fa avremmo preso gol negli ultimi minuti”.