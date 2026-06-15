I nomi sul tavolo continuano ad aumentare. La Roma guarda al futuro e lavora per rinforzare una rosa che ha bisogno di qualità e profondità. Servono profili pronti, ma anche giovani di prospettiva capaci di alzare il livello tecnico della squadra. La priorità resta l'attacco. Greenwood continua a essere il nome più caldo sul taccuino giallorosso. Intanto, però, emergono nuove piste. Non come alternative all'inglese, ma come opportunità da monitorare con attenzione. Tra queste c'è quella che porta a Mert Komur. Secondo quanto riportato da 90Plus, il talento dell'Augsburg è finito nel mirino della Roma.

La concorrenza, però, non manca. Sul giovane tedesco hanno messo gli occhi anche Lipsia, Porto, Monaco e Francoforte. L'Augsburg non ha intenzione di fare sconti. Per avviare una trattativa serviranno almeno 10 milioni di euro. Komur è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico tedesco e ha ancora un lungo contratto con il club. Al momento si trova bene in Germania e non sembra avere fretta di partire. La prospettiva di giocare la Champions, però, potrebbe cambiare gli scenari e rendere il suo futuro meno scontato.