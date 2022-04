Abraham ha già cancellato Dzeko nel cuore dei tifosi romanisti

Oggi Tammy cerca il primo gol contro l’Inter che lo farebbe diventare il giallorosso con più gol al suo primo anno

Sarà (anche) una sfida tra numeri 9, quella di oggi a San Siro tra l’Inter e la Roma. Edin Dzeko contro Tammy Abraham, che pochi mesi fa si sono dati il cambio. Hanno un peso, ovviamente, le 24 reti segnate finora dall’ex Chelsea, mentre Edin nel suo primo anno a Trigoria si è fermato a 10.Abraham è sulla strada buona per diventare un calciatore importante e già dal primo anno sta entrando nel cuore dei tifosi: la sua maglia è la più venduta dopo quelle di capitan Pellegrini e Zaniolo, mentre Edin ci ha messo un po’ di più ma alla fine è diventato leader della squadra e capitano, primo (e finora unico) capitano non romano dal 1998 ad oggi. Sul campo - sottolinea Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - sarà il secondo incrocio tra i due, il primo in Serie A: l’inglese non c’era per squalifica nella gara di andata in campionato, ma era presente in quella di Coppa Italia. In entrambi i casi Edin ha fatto gol, senza esultare per rispetto. Se oggi invece dovesse segnare Tammy, sicuramente non avrebbe problemi a festeggiare, anche perché diventerebbe il romanista che ha fatto più gol al primo anno in giallorosso. Tra le big della Serie A, poi, l’Inter è l’unica a cui l’inglese non ha ancora segnato.