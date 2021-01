A Trigoria l’incontro di Dzeko con il bambino-tifoso

Il video della sua commozione nel ricevere come regalo di Natale la maglia di Edin Dzeko aveva fatto il giro del web. Ieri il piccolo David, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, ha potuto coronare il sogno di conoscere il suo idolo. Non appena aveva visto il video il centravanti aveva espresso il desiderio di incontrarlo e ieri, il giorno dopo aver realizzato il gol vittoria contro la Sampdoria, lo ha ricevuto a Trigoria.

Accompagnato dal papà Daniele e dalla mamma Giada, David era emozionato quando si è trovato di fronte Dzeko, che gli ha regalato due maglie con dedica (“Per il mio amico“) e si è fermato a parlare con lui. “Edin è una persona fantastica” ha detto il papà di David, tifoso giallorosso fin dalla nascita e anche lui visibilmente commosso.