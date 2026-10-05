Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport Roma 90,9): “Si giocheranno partite ogni tre giorni per un periodo e saranno importanti i cambi in alcuni settori del campo. A Como mi aspetto la coppia De Roon-Koné a centrocampo, mentre contro il Real potrebbe esserci Pisilli accanto al francese. Cristante dovrebbe tornare a disposizione contro il Genoa”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “De Roon, se usato in alcune partite, può essere un ottimo acquisto perché è uomo di fiducia di Gasperini. La difesa della Roma è una delle più forti del campionato, merito anche del centrocampo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non soffrirà più di tanto le assenze, perché si vede che un po’ tutti hanno imparato il gioco di Gasperini. Tranne forse un tempo in Turchia, la Roma ha dimostrato di essere sempre in partita, giocando spesso molto bene”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “De Roon? Ho l’impressione che ne giocherà molte di partite. Lui è un giocatore di esperienza che sa essere anche leader, uno sul quale all’Atalanta Gasperini faceva molto affidamento”.