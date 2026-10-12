Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport Roma 90,9): “Ieri la Roma ha confermato, dopo la sfida con l’Inter, di essere squadra più matura. L’anno scorso questa partita l’avresti persa. Prima dell’espulsione di Malen se c’era una squadra che meritava di essere in vantaggio, questa era la Roma. Punto pesantissimo per quello che deve essere questo campionato per la Roma. Non vedo l’ora che rientri Svilar, ma la prestazione di Gollini mi fa stare più sereno ”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma 90,9): “Ieri il Como si è snaturato perché temeva la Roma e questo è il più bel complimento che puoi fare alla squadra di Gasperini. Quest’anno gli altri hanno paura quando affronta la Roma. Anche ieri abbiamo visto delle conferme positive, la media punti è da lotta scudetto. Se la Roma continua a giocare su questi livelli quest’anno festeggiamo qualcosa. L’infortunio di Svilar è una tegola pesantissima, nonostante la prestazione buona di Gollini".