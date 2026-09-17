Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "I giocatori presi servono per ridurre le distanze. Lo vedremo molto presto, già contro l'Inter. Da lì, capiremo se veramente si è avvicinata alle posizioni di vertice. Balerdi è il miglior giocatore arrivato dal mercato"

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Balerdi è un giocatore che farebbe comodo all'Inter. Se cominciamo da gennaio dell'anno scorso, la Roma ha fatto un mercato grandioso, grazie soprattutto a Malen"

Alessandro Vocalleli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "La Roma doveva fare scelte più larghe sul mercato. Penso che sia la Roma che l'Inter abbiano fatto un buon mercato. La Roma ha portato le riserve all'altezza dei titolari, punto focale per questa stagione"

Furio Zara (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "La sensazione del momento è che ci saranno fuochi d'artificio. Vincerà chi coprirà i limiti. L'Inter ha problemi, lo ha dimostrato in queste prime partite. La Roma è favorita"

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92,7): "A questa Roma qui manca solo il piano b, quel giocatore di strappo che a gennaio bisogna colmare. Ora c'è un banco di prova più grande: l'Inter è più forte della Roma ma ci sono elementi per fare bene. Gasp deve mettere uno in copertura di Zielinski e che faccia le due fasi. Mora non so se sia pronto per farlo, Soulé è più preparato. Ma Pisilli è ancora meglio, anche se perderesti qualcosa dal punto di vista difensivo"

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “L’Inter è in grado di regalare due gol a tutti, questo è il suo limite, è un po’ distratta ma poi ti travolge. La Roma arriva in ottima fiducia, anche a livello fisico la squadra è stata preparata proprio per queste cinque giornate. E hai soprattutto i due più in forma lì davanti, e questa è una garanzia. La partita va giocata nella maniera opportuna. Se la mettiamo con le figurine, dietro la Roma sta meglio dell’Inter, su questo non c’è dubbio"

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Secondo me gioca NDicka. Il valore della conoscenza può essere decisivo. Balerdi entrerà a partita in corso. Se Hermoso non recupera, metterà Balerdi al centro e Hermoso a sinistra. Per me anche un punto può andare bene. La Roma scenderà in campo per vincere, ma l’Inter è favoritissima. Per la Roma è una partita importantissima, l’Inter sta lì da 5-6 anni. I giallorossi sono la novità. La Roma ha molti giocatori forti, pensa se Greenwood e Moreira fossero arrivati, saremmo stati di gran lunga favoriti per lo scudetto”.

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Castro viene dal Bologna, ha fatto un salto importante, ci sono step da fare, ma a me il suo impatto sembra positivo. Per i gol c’è ancora tempo, siamo solo alla quarta giornata. L’anno scorso il terzetto difensivo ha fatto 10 gol, Molina mi sembra uno che qualche rete te lo può fare, secondo me i gol arriveranno anche da altri reparti"