Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi aspetto che Roma e Como invertano il trend dei risultati delle squadre italiane in Champions League".

Andrea Pugliese (Radio Radio Mattino - 104.5): "Le sensazioni in vista dell'esordio in Champions sono buone, c'è un entusiasmo di fondo importante. Ieri durante la rifinitura il gruppo sembrava molto concentrato. Lo stadio sarà caldissimo, è atteso un sold-out. Il Fenerbahce non è partito bene, è a metà classifica, e Kartal può essere a rischio esonero. Non sarà facile, ma sono d'accordo con Gasp quando dice che è un bel banco di prova. Se Dybala accende la sua fantasia la Roma può essere davvero pericolosa, quando hai quella qualità lì è un'altra cosa e la possibilità di poter essere subito pericolosi anche con Malen è molto più alta. Per me finirà 1-1".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Siamo a un punto della stagione dove tre partite in una settimana si possono ancora fare. Cominciando bene, metti un tassello importante. L'ambiente lo conosciamo tutti. E' una partita difficile, come tutte, ma c'è emozione per il ritorno in Champions League della Roma dopo 7 anni. In questo momento la squadra di Gasperini è superiore al Fenerbahce e la vedo superiore, ma dovrà sudarsela giocando bene e soffrendo a livello di ambiente e non solo. Penso che la partita finirà 1-1".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Sono gli uomini in campo che decidono le partite. Mi aspetto una Roma in salute, anche se giocare partite così ravvicinate e dispendiose come è stata l'ultima può lasciare qualche traccia o mettere nelle condizioni di dover cambiare durante la partita. Staremo a vedere se questa Roma, ampliata e fortificata, sia davvero così. Credo ci siano ottimi cambi, Castro ci può stare alla grande e dietro hanno dimostrato di poter ruotare bene. In mezzo al campo l'impressione è che non ci siano quei cambi che servirebbero. Devi coinvolgere i giocatori più forti come Dybala, che in questo momento può darti davvero quel qualcosa in più. Secondo me questa sera può finire 1-2 per la Roma, se Castro entra può essere la volta buona...".